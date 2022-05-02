نيللي كريم برحلة رومنسية مع زوجها في المالديف!

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نشرت الممثلة نيللي كريم على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة جمعتها بزوجها الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وهما بالطائرة في طريقهما لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بجزر المالديف احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "فاتن أمل حربي"، مُعلقة عليها بقولها: "إلى المالديف".وكانت نيللي قد انتهت من تصوير المسلسل منذ أسبوع تقريبًا، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير.