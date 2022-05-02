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المرأة

نيللي كريم برحلة رومنسية مع زوجها في المالديف!

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:00
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نشرت الممثلة نيللي كريم على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة جمعتها بزوجها الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وهما بالطائرة في طريقهما لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بجزر المالديف احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "فاتن أمل حربي"، مُعلقة عليها بقولها: "إلى المالديف".
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وكانت نيللي قد انتهت من تصوير المسلسل منذ أسبوع تقريبًا، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير.
 
 
 
المصدر: لها
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