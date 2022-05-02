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المرأة

"نتفليكس" تدير ظهرها لميغان ماركل

Lebanon 24
02-05-2022 | 16:00
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أعلنت شركة نتفليكس للبث الرقمي، الأحد، أنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي (بيرل) الذي تنتجه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.
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وذكرت الشركة في بيان أن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميغان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها.

وأعلنت شركة أرشيويل برودكشنز التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري، المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، العام الماضي أن ميغان ماركل ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل (بيرل)الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ.

ولم تعلق شركة أرشيويل بعد على طلب للتعليق.
المصدر: سكاي نيوز
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