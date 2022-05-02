ملامحها تغيّرت كثيراً... مقدّمة البرامج اللبنانيّة الشهيرة تظهر بالمايوه لمعايدة متابعيها (صورة)

نشرت مقدّمة البرامج رزان مغربي صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بالمايوه الاحمر. وقد عايدت من خلالها متابعيها بعيد الفطر.

واللافت أنّ ملامح رزان تغيّرت بشكل كبير، وهو ما لاحظه متابعوها.