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المرأة

ملامحها تغيّرت كثيراً... مقدّمة البرامج اللبنانيّة الشهيرة تظهر بالمايوه لمعايدة متابعيها (صورة)

Lebanon 24
02-05-2022 | 10:04
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نشرت مقدّمة البرامج رزان مغربي صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بالمايوه الاحمر. وقد عايدت من خلالها متابعيها بعيد الفطر.
 
واللافت أنّ ملامح رزان تغيّرت بشكل كبير، وهو ما لاحظه متابعوها.
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رزان مغربي

مايوه

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