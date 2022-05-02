حروق الشفاه جرّاء التعرّض للشمس.. كيف نعالجها؟

تعتبر الشفاه شديدة الحساسية، وهي رمز جمالها، وبها تكتمل إطلالتها.

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تقوم بترطبيها لتسترد حيويتها، وتقشرها لتبعد عنها الجفاف، وتطليها بالألوان الزاهية أو الداكنة بحسب الفصول أو صيحات الموضة أو ألوان البشرة. وبعض النساء يتجهن إلى تكبير الشفاه أو قلبها سعياً إلى تجديد شبابها ومظهرها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تعمل المرأة على العناية بشفاهها كما تسعى إلى تزيينها، لا سيما أن جلد الشفاه رقيق جداً مما يجعله أكثر عرضة للتشقق والتصبّغ والضرر من بقية البشرة؟الاستمتاع بالشمس أمر جميل لكن أمر جميل لكن عدم التنبه إلى ما تحدثه الأشعة فوق البنفسجية من ضرر لا يستهان به هو الخطأ الفادح، الذي تقع فيه بعد أن تلاحظ الحروق وقد امتدت إلى شفاهها أيضاً، فأحدث فيها التقرحات والتورم والانتفاخ.تظهر أولى علامات حروق الشمس على الشفاه بعد ساعتين إلى خمس ساعات من التعرّض المباشر لأشعة الشمس.الحروق الخفيفةعندما تكون آثار الشمس خفيفة على الشفاه فهي تحدث جفافاً وتهيّجاً واحمراراً شديداً وإحساساً بالحرارة والاشتعال الذي يسبب الألم.الحروق الشديدةإذا تركت حروق الشمس على الشفاه آثاراً أكثر شدة، ستتضح رؤية البثور وسيحدث النزيف المصحوب بالآلام، أضف إلى ذلك التهاب الشفة التحسسي الذي يسبب شعوراً بالحريق.أما أشد العوامل خطراً فهو الإصابة بسرطان الشفاه نتيجة التعرّض المفرط للشمس، تدلنا على الإصابة بهذا السرطان مؤشرات واضحة للعيان، مثل ظهور بقع على الشفاه يتبدل لونها وتميل إلى الأبيض، أو حدوث تقرحات لا تشفى، أو الشعور بوخز مؤلم أو خدر حول الشفاه.تختلف أساليب علاج التهابات الشفاه بحسب مستواها وشدتها، وهي تتدرج كالآتي:التهيّج الخفيفإذا كانت حروق الشمس خفيفة، فإن ترطيبها بالشكل الصحيح يكون كافياً. والعلاج الفعال في هذه الحالة هو استخدام هلام الصبار، أو الفازلين، لتخفيف التهيّج. ومن الضروري تجنب استخدام أي منتج يحتوي على البترولاتوم.تورّم والتهاب الشفةينصح الدكتور هارتمان بالضغط على الشفاه بكيس من الثلج، لتقليل التورم وتخفيف حرارة الشفاه. هذه طريقة فعالة عندما تقترن بتناول دواء مضاد للالتهابات. ويمكنك أيضاً دمج هذه الطريقة مع الطريقة الواردة أعلاه لترطيب البشرة المشدودة بشكل فعال.ظهور بثورتكون على شكل نتوءات صغيرة بيضاء مليئة بالسوائل. ويمكن أن يستغرق شفاؤها من 5 إلى 15 يوماً. ينصح بعدم لمسها وتحمّل الألم بصبر ورويّة، لأنّ عملية ثقبها تؤدي إلى حدوث مضاعفات.