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المرأة

إعلامية شهيرة لم تغادر منزلها لـ 322 يوماً!

Lebanon 24
03-05-2022 | 08:00
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كشفت المذيعة الأميركية أوبرا وينفري أنها أخذت فترة جائحة كورونا بجدية شديدة.

ووفقاً لموقع "BET"، كشفت أوبرا في برنامجها الوثائقي الجديد The Color of Care، أنها لم تترك منزلها قرابة عام بسبب خوفها من وباء كورونا.
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وقالت أوبرا: "لم أغادر المنزل لمدة 322 يوماً، حرفياً لم أغادر المنزل، وكنت شديدة الحرص إلى حد بدأ معه أصدقائي في السخرية مني".

وأضافت أن أصدقاءها اندهشوا من قدرتها على التأقلم مع العزلة والوحدة وعدم التعامل مع الناس، لذلك سخروا منها.
المصدر: العين
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