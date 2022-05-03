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المرأة

هذا ما قالته سلمى رشيد عن خلافها مع دنيا بطمة

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:00
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أكدت الفنانة سلمى رشيد أنها تفضل أن تكون تخوض تجرية الديو الغنائي مع النجم سعد لمجرد بدلاً من الفنانة دنيا بطمة.

وأوضحت الفنانة المغربية في أحدث تصريحاتها الإعلامية في برنامج "عالم شهرزاد" أن "الستايل الغنائي بينها وبين لمجرد متقارب جداً، عكس بطمة، قائلةً: "على الراس والعين، ولكن ستيل ديالنا مختلف نختار لمجرد حيت ستايلنا متقارب".
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وكشفت سلمى عن خلافات سابقة بينها وبين زميلتها دنيا، لكن رغم ذلك فمن الممكن أن تعود علاقتهما الى طبيعتها. إذ قالت: "عزيزة عندي كثير كان بيننا خلافات ولكن أكيد الأخوات في نفس المنزل يتخاصمون، دنيا جمعتني فيها مواقف جيدة، نتمنى لها التوفيق في حياتها وربّي يخلّي لها بنياتها، وإذا تلاقينا طبعاً سنتعانق ونسلّم على بعض بشكل عادي".

وكانت الخلافات بين الفنانتين قد بدأت قبل فترة على اعتبار أن بطمة أطلقت على نفسها لقب "سفيرة القفطان المغربي"، وهو ما استفز باقي الفنانات ومنهم سلمى رشيد التي حرصت على الردّ على ذلك، وهو ما أدى إلى نشوب الخلافات بينهما.
المصدر: لها
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