روجينا تُثير الجدل بصورتها من الحرم المكي... هكذا روّجت لمسلسلها الجديد

Advertisement

أثارت الفنانة المصرية روجينا، حالة من الغضب العارم في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وذلك بعد إقدامها على الإعلان عن مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2023 من داخل الحرم المكي.ونشرت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أمس الاثنين، مقطعا وصورا لها من أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تمسك بهاتفها الذكي وقد أظهرت عليه "بوستر" لمسلسلها المقبل في شهر رمضان الذي يحمل اسم "ستهم" في محاولة للترويج للعمل الفني.كما علقت النجمة المصرية على الصور قائلة: "بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل ستهم رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح رائعة الكاتب ناصر عبدالرحمن للمخرج رؤوف عبدالعزيز“.وفور نشرها لهذه الصور، انهالت التعليقات هجوماً على سلوك بطلة مسلسل "انحراف" لموسم رمضان الحالي، وطالبها متابعوها باحترام الأماكن المقدسة، والتركيز في العبادة بدلا من الترويج لأعمالها الفنية.كما كتبت إحداهن عبر حسابها في "تويتر"، باسم "الفارسة نهاوند": "الحرم مكان عبادة مقدس عمركم شفتوا ممثل هوليودي أو بوليودي يعلن عن فيلمه داخل كنسية أو معبد! ليش بعض العرب ما عندهم قداسة لبيت الله.. وكمان إعلان عن إنتاج فني!وأضافت "هذا بيت الله الحرام مش دار أوبرا يا روجينا".كذلك، كتبت أخرى: "العالم أصبح مهووساً بالتصوير وهو بالحرم طبعًا الغالبية ما فيه أي احترام لحرمة المكان وتعظيمه والقلب مهوس ومشغول بغير العمرة بالتصوير ..".جاء هذا الهجوم الحاد على الممثلة الشهيرة، فيما تتواجد حالياً في مكة المكرمة لإداء فريضة العمرة، وهو ما دفع الكثيرين من جمهورها لانتقادها بشكل لاذع بسبب عدم مراعاتها لقدسية المكان ولا الشعيرة التي تؤديها، مطالبين بوقف هذه السلوكيات المشينة خصوصا من الشخصيات المعروفة والشهيرة.