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المرأة

مزيّن بـ2500 قطعة الكريستال.. كيم كاردشيان تعيد ارتداء فستان مارلين مونرو الجريء

Lebanon 24
04-05-2022 | 05:00
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خطفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان الأضواء في حفل الموضة الشهير Met Gala بظهورها بفستان للراحلة مارلين مونرو.

اختارت كيم كاردشيان نفس الفستان الذي ارتدته مارلين مونرو في حفل الرئيس جون إف كينيدي، في عيد ميلاده في عام 1962، وخسرت من وزنها 7 كيلو في 3 أسابيع، لتتمكن من ارتدائه ويناسبها.
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علقت كيم على إطلالتها في الحفل كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: "يشرفني أن أرتدي الفستان الأيقوني الذي ارتدته مارلين مونرو عام 1962 لتغني أغنية "Happy Birthday" للرئيس جون كينيدي. إنه فستان ضيق مذهل مزين بأكثر من 6000 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا من قبل مصمم الأزياء جان لويس".

وتابعت: شكرا لك ريبلي صدق أو لا تصدق! لمنحي الفرصة لعرض هذه القطعة المفعمة بالحيوية من تاريخ الموضة لأول مرة منذ ارتدتها الراحلة مارلين مونرو. أنا ممتن إلى الأبد لهذه اللحظة. ✨🕊
 
فستان مارلين مونرو الذهبي التي ظهرت به كيم كارداشيان من تصميم جان لويس مصنوع من الحرير، كما تزينه 2500 قطعة من الكريستال خيطت يدويًا، وبلغ تكلفته حوالي 12000 دولار، وكان مصمم منذ 60 عامًا خصيصًا لمونرو، لحضورها حفل جمع تبرعات ماديسون سكوير جاردن للحزب الديمقراطي، حيث غنت مارلين مونرو خصيصًا للرئيس جون كيندي خلال ذلك الحفل.
 
(في الفن المصري)
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