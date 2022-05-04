بعد غياب ظهرت بالمايوه على البحر.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2005 (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة غابرييل بو راشد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

غابرييل تقيم مع عائلتها في الامارات الا انها تقضي حاليا إجازة في مسقط، وظهرت بثياب البحر وهي تستمتع بطقس وشواطئ سلطنة عُمان.

انتخبت عام 2005 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

وهي عرفت بشعرها الأسود الطويل، الا انها حاليا أصبحت شقراء وبشعر أقصر نسبيا، كما أصبحت رياضية بامتياز.

فعام 2015 تحول تركيز غابرييل بالكامل من عالم الجمال إلى عالم الدراجات النارية. فأصبحت واحدة من سائقات الدراجات النارية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت في العديد من تحديات الدراجات النارية، فأصبحت أول سائقة عربية للدراجات النارية تحقق تحدي King Of The Road / Bun Burner Gold للدراجات النارية.