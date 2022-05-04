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المرأة
نصائح مهمة لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة
Lebanon 24
04-05-2022
|
11:00
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مع قلّة الاهتمام بالبشرة، تتزايد فرصة الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة، ولهذا من الضروري الاهتمام جيداً بالبشرة بدءاً من عمر الثلاثين، واتباع بعض النصائح الفعالة التي تخفّف من ظهور التجاعيد المزعجة.
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وذكر موقع everydayhealth مجموعة من النصائح السهلة والضرورية لحماية البشرة، وذلك بناء على توصيات من خبراء جمال، أهمها تنظيف البشرة بعمق وبشكل يومي باستخدام غسول لطيف ويحتوي على أحد أنواع الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد، والتخلص من الأتربة العالقة بها، ولا بد من تطبيقه من خلال حركات دائرية خفيفة.
كذلك من الضروري استخدام كريمات الترطيب للحد من ظهور علامات التقدّم في السنّ على البشرة، لأن الترطيب العميق للبشرة يساعد على التخلص من التشققات العميقة الموجودة فيها، والتي تتسبب مع الوقت في ظهور التجاعيد، ويجب الحرص على استخدام الكريم على الوجه والرقبة أيضاً للحصول على أفضل النتائج.
وبعيداً من خطوات العناية المباشرة بالبشرة، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمعادن والفيتامينات التي تحتاج اليها البشرة، وخاصة الفواكه والخضروات التي تساعد على منع الشيخوخة المبكرة للبشرة. ومن المهم للحصول على بشرة متألقة خالية من التجاعيد ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتعزّز الجهاز المناعي، مما يمنح البشرة مظهر أكثر شباباً.
المصدر: لها
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