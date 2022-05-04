Advertisement

المرأة

نصائح مهمة لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-948676-637872668431005272.jpeg
Doc-P-948676-637872668431005272.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع قلّة الاهتمام بالبشرة، تتزايد فرصة الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة، ولهذا من الضروري الاهتمام جيداً بالبشرة بدءاً من عمر الثلاثين، واتباع بعض النصائح الفعالة التي تخفّف من ظهور التجاعيد المزعجة.
Advertisement

وذكر موقع everydayhealth مجموعة من النصائح السهلة والضرورية لحماية البشرة، وذلك بناء على توصيات من خبراء جمال، أهمها تنظيف البشرة بعمق وبشكل يومي باستخدام غسول لطيف ويحتوي على أحد أنواع الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد، والتخلص من الأتربة العالقة بها، ولا بد من تطبيقه من خلال حركات دائرية خفيفة.

كذلك من الضروري استخدام كريمات الترطيب للحد من ظهور علامات التقدّم في السنّ على البشرة، لأن الترطيب العميق للبشرة يساعد على التخلص من التشققات العميقة الموجودة فيها، والتي تتسبب مع الوقت في ظهور التجاعيد، ويجب الحرص على استخدام الكريم على الوجه والرقبة أيضاً للحصول على أفضل النتائج.

وبعيداً من خطوات العناية المباشرة بالبشرة، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمعادن والفيتامينات التي تحتاج اليها البشرة، وخاصة الفواكه والخضروات التي تساعد على منع الشيخوخة المبكرة للبشرة. ومن المهم للحصول على بشرة متألقة خالية من التجاعيد ممارسة الرياضة بانتظام،  لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتعزّز الجهاز المناعي، مما يمنح البشرة مظهر أكثر شباباً.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:48 | 2022-05-04
09:04 | 2022-05-04
08:00 | 2022-05-04
05:00 | 2022-05-04
04:30 | 2022-05-04
03:30 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website