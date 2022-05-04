3 خطوات تجعل زواجك خالياً من التوتر والمشاكل

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هل تعانين من كثرة المشاكل والتوتر في حياتك الزوجية؟ قد تكون المشاكل في زواجك كثيرة، ولكنها تنبع من عادة أو أسلوب تعامل خاطئ، مثل الكذب أو انعدام التواصل أو عدم الاحترام، لذا فإن التخلص من المشاكل الكثيرة يكون عبر تصحيح الخطأ الرئيس الذي يسبب هذه المشاكل.تابعي القراءة وتعرفي إلى ثلاث خطوات رئيسة تساعدك في إحداث تغييرات جذرية في علاقتك بزوجك، وتجعل زواجك خالياً من التوتر والمشاكل.1- اجعلي الصدق أساس تعاملاتك مع زوجكالكذب مهما كان صغيراً أو تافهاً، فإنه يكبر مع الوقت، وكل مرة تكذبين فيها تضطرين بعدها للمزيد من الكذب من أجل التغطية على ما سبق، لتتحول حياتك مع زوجك تدريجياً إلى مجموعة من الكذب المتسلسل، ما يسبب مشاكل أكبر وأعمق تهدد استمرار الزواج.لذا اجعلي الصدق أساس تعاملاتك مع زوجك، وتذكري أن للكذب آثاراً مستقبلية أسوء بكثير مما قد تتعرضين له إذا واجهتِ زوجك بالحقيقة الآن.2- توقفي عن إعادة تدوير الماضيإذا أخطأ زوجك ثم اعتذر لكِ وعاهدك على عدم تكرار الخطأ، فلا تتبعي أسلوب إعادة تدوير الماضي كلما واجهتكم مشكلة جديدة، فإن هذا بمثابة النوم على قنبلة موقوتة تنتظر لحظة الانفجار، كما أن هذا الأسلوب يدفع زوجك نحو اللامبالاة بعد فترة.لذا عندما تسامحين زوجك على خطأ ارتكبه وندم عليه، تأكدي من أنكِ تخلصتِ نهائياً من التفكير في هذا الخطأ وغضبك منه، حتى لا تتراكم داخلك الضغائن وتشعرين بالاستياء تجاه زوجك.3- تعاوني مع زوجك واتفقي معه على الخطوط الرئيسة في الأمور المحوريةهناك أمور محورية في الحياة الزوجية، مثل أسس تربية الأطفال، خطط إنفاق الأسرة، مكان المعيشة والمستوى الاجتماعي، هذه الأمور المحورية يجب حسمها من بداية الزواج، والاتفاق بشأنها والوصول لتسوية بشأن نقاط الاختلاف، حتى لا تعيشي حياة مليئة بالمشاكل والمنغصات بسبب الخلافات الكثيرة المتكررة بسبب هذه الأمور المهمة التي لن تنتهي ولا يمكن تجاهلها.