أعشاب تعزّز نمو الشعر.. تعرّفي إليها

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العناية بالشعر أمر في غاية الدقة والأهمية. لهذا يتوجب على المرأة الاهتمام بشعرها ومظهره ونموّه. يقدّم هذا التقرير المنشور في "بولدسكاي" 4 أعشاب تساعد في تعزيز نمو الشعر.1. عصير الصبارابحثي عن منتجات هلام أو عصير صبار نقي، وقومي بتدليكها في فروة الرأس قبل غسل الشعر بالشامبو، ستلاحظين فوائد الصبار على فروة رأسك على الفور، وستلاحظين تحسناً في الشعور به والاعتناء به بعد استخدام واحد فقط.2. زيت إكليل الجبلالخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات لزيت إكليل الجبل تجعله خياراً جيداً لمن يعانون من مشاكل فروة الرأس مثل الحكة والتقشر. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لنمو الشعر، حيث يساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر صحية حتى ينمو الشعر.3. أعشاب الايورفيداهذه الأعشاب معتمدة من الخبراء للمرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، ضعي بضع قطرات من الزيت على فروة الرأس، وقومي بتدليكها لمدة خمس إلى عشر دقائق، ثم اغسليها بالشامبو بعد ذلك مباشرة. في غضون أربعة أسابيع تقريباً، ستبدأين في رؤية بعض التأثيرات، وفي غضون أربعة أشهر، يمكنك أن ترين كيف يؤثر ذلك على صحة بصيلاتك وتحسينات النمو المحتملة.4. جذر الهندباءعندما يؤخذ عن طريق الفم، يقلل جذر الهندباء من الالتهاب في فروة الرأس، مما يجعله مكملاً جيداً لأولئك الذين يتعاملون مع حالات التهاب فروة الرأس مثل التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس، وهو مطهر جيد آخر للسموم، مثل الشاي.ملاحظة : قد يتفاعل جذر الهندباء سلباً مع الأعشاب الأخرى، لذلك من الجيد استشارة طبيبك إذا كنت تتناول مكملات عشبية أخرى.