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المرأة
آخر ظهور لياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة قبل انفصالهما... كيف بدت؟ (صور)
Lebanon 24
05-05-2022
|
05:00
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خلال الساعات الماضية انتشرت أنباء حول انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.
وزادت الشكوك حول صحة خبر انفصالهما بعد أن قام الثنائي بحذف صورهما التي تجمعهما من حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع انستجرام.
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ومنذ أسبوع مضى شارك كلا من ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة أجواء مائدة إفطار كلاسيكية أقاماها لأصدقائهما بداخل حديقة منزلهما الفخم وتميزت بالفخامة والبذخ، خلال شهر رمضان المنصرم.
وظهرت ياسمين صبري خلالها بإطلالة كلاسيكية بينما ظهر أبو هشيمة بإطلالة كاجوال في آخر ظهور جمعهما قبل أنباء الانفصال.
(في الفن المصري)
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