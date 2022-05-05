بعد تعاونها مع سعد المجرد... إليسا تتعرض لإنتقادات "نسوية"

تعرضت النجمة إليسا لانتقادات إحدى المجموعات النسوية بعد تعاونها من النجم سعد لمجرد في أغنية "من أول دقيقة".



ونشرت مبادرة Speak Up النسوية المعنية بدعم ضحايا العنف عبر حسابها في موقع تويتر صورة إليسا وسعد لمجرد من كليب الأغنية، وكتبت في التعليق : "ليه حد ممكن يقرر يعمل أغنية مع شخص متهم بأكتر من قضية اغتصاب واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!"

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ليه حد ممكن يقرر يعمل اغنية مع شخص متهم بأكتر من قضية إغتصاب واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!! https://t.co/qxCcwggamN — Speak Up (@SpeakUp_00) May 4, 2022

يذكر أن سعد لمجرد واجه عدة اتهامات تتعلق بالعنف ضد المرأة كان أولها اتهاهمه بضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، ومن أبرز الأزمات التي تعرض لها اتهامه باغتصاب فتاة على أحد الشواطئ عام 2018 ثم اتهامه باغتصاب أخرى فرنسية في المغرب عام 2019، ليمنع سعد لمجرد من دخول فرنسا نهائيا، وفي أكتوبر الماضي دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي Twitter حملة رافضة لاستضافة سعد لمجرد في مصر، حيث تم تدشين هاشتاج يحمل اسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر"، بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا اغتصاب.

(في الفن)