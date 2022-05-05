فنانة لبنانية تظهر بـ "هوت شورت" مُثير.. والجمهور يسأل: "وين البنطلون؟" (صور)

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نيللي بإطلالة بـ "هوت شورت" جينز وتوب سوداء وهي تمشي في أحد الشوارع في بيروت.

وأثنى المتابعون على إطلالة نيللي، مشيرين إلى انها إطلالة مُثيرة وجميلة، في حين اعتبر البعض انها جريئة جدا وعلق أحدهم قائلاً: " البنطلون فين مابشوف حاجه".

وكانت نيللي لفتت الأنظار مؤخرا بعد مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية وظهورها بملامح وجه مختلفة نتيجة خضوعها لعمليات التجميل.