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المرأة

فنانة لبنانية تظهر بـ "هوت شورت" مُثير.. والجمهور يسأل: "وين البنطلون؟" (صور)

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:02
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نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت نيللي بإطلالة بـ "هوت شورت" جينز وتوب سوداء وهي تمشي في أحد الشوارع في بيروت.

 

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A post shared by Nelly Makdessy (@nellymakdessy)


 

وأثنى المتابعون على إطلالة نيللي، مشيرين إلى انها إطلالة مُثيرة وجميلة، في حين اعتبر البعض انها جريئة جدا وعلق أحدهم قائلاً: " البنطلون فين مابشوف حاجه".

 

وكانت نيللي لفتت الأنظار مؤخرا بعد مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية وظهورها بملامح وجه مختلفة نتيجة خضوعها لعمليات التجميل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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