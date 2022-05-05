شيرين عيد الوهاب تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها.. فقدت الكثير من وزنها! (صور وفيديو)

تألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء أمس الأربعاء في حفلها الذي احيته لمناسبة عيد الفطر في "الاتحاد أرينا" في أبو ظبي ضمن أنشطة "ليالي ياس".

واطلت شيرين بعباءة باللون الأسود مع تطريز لامع بحبّات الكريستال الفضية عند الصدر، وكان واضحاً من خلالها خسارتها للكثير من الوزن والذي كانت اكتسبته خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وشاركت شيرين المتابعين عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مجموعة صور لإطلالتها من الحفل، ووجهت الشكر للقائمين على الحفل، وقالت:"شكرا إمارة أبوظبي علي حسن إستقبالكم و كل عيد و انتم بالف خير و سعادة".