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المرأة

بسبب جينيفر لوبيز.. إطلالة شيرين الأخير تثير انتقادات (صور)

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:00
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لفتت إطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، أثناء إحيائها لحفل غنائي في أبوظبي، أنظار جمهورها ومصممي الأزياء والنقاد.

وظهرت «شيرين» في الحفل بإطلالة شرقية بعض الشيء، وكان شعرها يبدو أكثر كثافة، ووزنها أكثر نحافة عن المرات السابقة.
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واترتدت «شيرين» فستانًا أسود اللون، وفوقه قفطان بنفس اللون بقماش شفاف، ومرصع باللون الفضي من منطقة الصدر حتى منتصف البطن.
 
ومنذ ظهور «شيرين» بفستانها على المسرح، تلقى مصممه، اللبناني رامي سلمون، انتقادات، بسبب تشابهه مع آخر يخص النجمة العالمية جنيفر لوبيز.
 
واستند المنتقدون على حجة تشابه هذا الفستان مع آخر، ارتدته جينفر لوبيز في عام 2020، من دار الزياء الفرنسية ديير بالمان، وتسأل الجمهور حول «هل الفستان مستوحى أو تقليد؟».

وارتدت «شيرين» قرط ألماس طويل، و«صندل» أسود، ووضعت مكياج براق كان لخبيرة هالة عجم، ومصمم الشعر طوني المندلق، وستايلست ياسمين رضا.
 
المصدر: المصري اليوم
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