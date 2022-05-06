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المرأة
ماذا قال والد ياسمين صبري عن أخبار إنفصالها؟
Lebanon 24
06-05-2022
|
11:00
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كشف الدكتور أشرف صبري في تصريحات صحافية أنه لا يعرف شيئاً عن انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤكداً رفضه الحديث عن أمر يخص ابنته، وموضحاً: "أنا عرفت الموضوع زيي زيكم بالظبط من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعنديش أي حاجة أقولها".
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وقال والد ياسمين صبري إن من المستحيل التحدث في هذا الأمر: "مش أنا الراجل اللي يتكلم عن مصايب أولاده في ظروف زي دي".
المصدر: لها
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