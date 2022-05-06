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المرأة

"الفاشينيستا" الشهيرة تحتفل بذكرى زواجها الرابعة (صورة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 16:00
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احتفلت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني بمرور أربع سنوات على زواجها، فشاركت متابعيها بمجموعة صور من المناسبة، أرفقتها بتعليق عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات" قالت فيه: "نحتفل أنا وزوجي بذكرى زواجنا الرابع... يا رب احفظ لنا عيالنا واجعلنا سعادة لبعضنا ويارب ما اشوف معك إلّا السعادة وما تشوف معي إلا السعادة والهنا... أحبك حبيبي وصديقي وزوجي ورفيق دربي".
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وكانت الودعاني قد أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة بسبب تصريحاتها حول عمليات التجميل الكثيرة التي خضعت لها، وتأكيدها أنها تنتمي إلى فئة "التجميل الطبيعي". إذ قالت: "أنا انسانة جداً عندي خوف من التجميل حتى الأشياء البسيطة فيلر وبوتوكس ما شاء الله غيري باديين من عمر تسعة عشر وثمانية عشر ولكن أنا ما ابتديت فيها لأن عندي تخوف من التجميل".

وأضافت سارة الودعاني خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مراحل" الذي يقدّمه الإعلامي علي العلياني على قناة SBC: "أنا ما جيت وغيرت شكلي 180 درجة وذلك الذي جعلني أختار أطباء معينين الذين فعلاً يسوون التجميل بالحد المعقول جداً".
 
المصدر: لها
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