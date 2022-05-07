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المرأة

دانا إبنة الفنان عاصي الحلاني تعمل في مطبخ "شيف" عالمي في باريس حائز على "ميشلان" (صورة)

Lebanon 24
07-05-2022 | 05:00
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نشرت "الشيف" دانا، إبنة الفنان عاصي الحلاني، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت من خلالها أنّها سعيدة جدّاً بالعمل مع "الشيف" الحائز على نجمة "ميشلان" في الطبخ، غريغوري غاريمباي.
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دانا الحلاني

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