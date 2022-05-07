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المرأة

كارلا حدّاد تنشر صورة مُثيرة لها... هكذا بدّت بالعباية فقط!

Lebanon 24
07-05-2022 | 08:00
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نشرت مقدّمة البرامج كارلا حدّاد، صورة مثيرة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي جالسة، بينما ترتدي عباية سوداء فقط.
 
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كارلا حداد

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