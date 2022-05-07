ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة تخطّت الجرأة... احتفلت بعيد ميلادها بـ"كروب توب" شفاف أظهر الكثير (صورة)

تستمر ملكة جمال لبنان السابقة، ساندرا رزق، بالاحتفال بعيد ميلادها، برفقة أصدقائها. ونشرت مجموعة من الصور، حيث ظهرت بإطلالة جريئة جدّاً، بـ"كروب توب" شفاف.

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