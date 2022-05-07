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المرأة
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة تخطّت الجرأة... احتفلت بعيد ميلادها بـ"كروب توب" شفاف أظهر الكثير (صورة)
Lebanon 24
07-05-2022
|
01:13
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تستمر ملكة جمال لبنان السابقة، ساندرا رزق، بالاحتفال بعيد ميلادها، برفقة أصدقائها. ونشرت مجموعة من الصور، حيث ظهرت بإطلالة جريئة جدّاً، بـ"كروب توب" شفاف.
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ساندرا رزق
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