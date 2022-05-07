حفيدتا هيفا وهبي تخطفان الانظار بجمالهما... شاهدوا كيف أصبحتا (صور)

نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنتيها، دانييلا ورهف. وقد ارتديتا الفستان عينه.

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