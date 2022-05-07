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المرأة

حفيدتا هيفا وهبي تخطفان الانظار بجمالهما... شاهدوا كيف أصبحتا (صور)

Lebanon 24
07-05-2022 | 03:53
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نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنتيها، دانييلا ورهف. وقد ارتديتا الفستان عينه. 
 
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