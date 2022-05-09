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المرأة

على شاطئ البحر... إيفانكا ترامب وزوجها في سهرة رومانسية (صور)

Lebanon 24
09-05-2022 | 05:00
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تمكَّنت صحيفة ديلي ميل البريطانية، من تقديم تغطية بالصور والفيديو لما وصفته بـ"أمسية رومانسية" قضتها إيفانكا ترامب مع زوجها جاريد كوشنر على شاطئ ميامي بالولايات المتحدة.

 ظهرت إيفانكا، وفقاً للصحيفة، بدون صورتها التقليدية، مرتدية فستانا قصيراً بقصة منخفضة، فيما ظهر زوجها طوال الوقت مرتدياً سروالاً أسود وقميصاً أبيض.
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الصحيفة البريطانية قارنت الصور العفوية التي ظهرت فيها إيفانكا ترامب (40 عاماً)، وصورتها الأخرى التي عرفها الناس عندما كانت في البيت الأبيض، بجانب والدها.
 
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن إيفانكا عملت لفترة قصيرة من حياتها كعارضة أزياء.

وظهرت إيفانكا في فستان مزين بزهرة كبيرة متلألئة في الأمام، مع حذاء فضي بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش مطابقة، وكانت تشبك ذراع جاريد وهما يشقان طريقهما إلى المطعم.
 
بينما ظهر كوشنر في مقاطع أخرى، ووضع يده على ظهر إيفانكا، وكان يرتدي حذاء رياضياً أسود.


وابتسم الزوجان عندما دخلا مطعماً فخماً على ساحل المحيط في ميامي، فلوريدا، يرتاده مشاهير مثل جاي زي وبيونسيه وكارداشيان.

 ومن المفارقات التي أشارت لها الصحيفة أن إيفانكا ترامب أم لثلاثة أطفال، ولم تجد صعوبة في الظهور، بعيداً كل البعد عما ارتدته أثناء عملها مستشارة في البيت الأبيض.
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