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المرأة

والد حسام حبيب يكشف أمراً مهماً.. هل عاد نجله الى شيرين؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 08:00
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انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار حول عودة الفنان حسام حبيب إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكدت الأنباء أنه كان في انتظارها أمام إحدى بوابات مطار القاهرة أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها حفل عيد الفطر المبارك هناك.
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وردّ حسين حبيب والد حسام في تصريحات صحفية على تلك الأخبار، مؤكداً أن شيرين وحسام لم يتزوّجا رسمياً بعد، وهما الآن مجرد صديقين ويتقابلان في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودوا الى بعض قريباً. إذ قال: "أنا سلّمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبينّا كل خير والعلاقة طيبة".

وأثارت شيرين عبد الوهاب الجدل أخيراً بظهورها ببطن منتفخ، ما دعا الجمهور للاعتقاد بأنها حامل، إلا أنها نفت ذلك تماماً لتظهر في حفل الإمارات برشاقة واضحة وخسارة كبيرة في الوزن، الأمر الذي دحض أخبار حملها وأثبت أنها كانت زيادة في الوزن خلال فترة الزواج لا أكثر.
المصدر: لها
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