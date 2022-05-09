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المرأة

صديق ياسمين صبري يفجر مفاجأة حول طلاقها ومستحقاتها

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:00
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لا تزال النجمة ياسمين صبري حديث الاعلام والسوشيال ميديا بسبب انفصالها عن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة والمكاسب والهدايا التي حصلت عليها من الأخير.
وفي ظل الضجة الحاصلة، فجر إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة دافع من خلالها عن الفنانة المصرية، مؤكداً أن الأخيرة تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من أبو هشيمة.
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وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى".
وجاء ردّ أبو ذكري بعد أنباء تفيد بحصول ياسمين على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري مقسمة إلى أموال سائلة بالبنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق.
المصدر: لها
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