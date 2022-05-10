ممثلة شهيرة وشقيقتها تتعرضان لعملية نصب

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لعملية نصب هي وشقيقتها منذ شهر.

ونوهت هنا الزاهد، على أنها ستقوم بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بالنصب عليها هى وشقيقتها في وقت قريب.

وتابعت قائلة " الاستوري القادم هشرح ماحدث، وسوف أعلن أسماء هؤلاء الأشخاص".