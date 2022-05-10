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المرأة

ممثلة شهيرة وشقيقتها تتعرضان لعملية نصب

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لعملية نصب هي وشقيقتها منذ شهر.
ونوهت هنا الزاهد، على أنها ستقوم بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بالنصب عليها هى وشقيقتها في وقت قريب.
وتابعت قائلة " الاستوري القادم هشرح ماحدث، وسوف أعلن أسماء هؤلاء الأشخاص".
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المصدر: سيدتي
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هنا الزاهد

نصب

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