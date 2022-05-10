19
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ممثلة شهيرة وشقيقتها تتعرضان لعملية نصب
Lebanon 24
10-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لعملية نصب هي وشقيقتها منذ شهر.
ونوهت هنا الزاهد، على أنها ستقوم بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بالنصب عليها هى وشقيقتها في وقت قريب.
وتابعت قائلة " الاستوري القادم هشرح ماحدث، وسوف أعلن أسماء هؤلاء الأشخاص".
Advertisement
المصدر: سيدتي
مواضيع ذات صلة
تم التوافق بين المراجع المعنية على تأجيل البحث بخلف لموظف كبير في منصب حساس إلى ما بعد الإنتخابات النيابية
Lebanon 24
تم التوافق بين المراجع المعنية على تأجيل البحث بخلف لموظف كبير في منصب حساس إلى ما بعد الإنتخابات النيابية
11/05/2022 09:01:52
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو: ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع
Lebanon 24
الناتو: ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع
11/05/2022 09:01:52
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: معظم تركيز روسيا منصب على مصنع واحد في مدينة واحدة شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: معظم تركيز روسيا منصب على مصنع واحد في مدينة واحدة شرقي أوكرانيا
11/05/2022 09:01:52
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: ماسك سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لتويتر مؤقتا لحين إنهاء صفقة الاستحواذ (العربية)
Lebanon 24
رويترز: ماسك سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لتويتر مؤقتا لحين إنهاء صفقة الاستحواذ (العربية)
11/05/2022 09:01:52
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هنا الزاهد
نصب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
Lebanon 24
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
02:30 | 2022-05-10
10/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:31 | 2022-05-10
10/05/2022 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "باب الحارة" تظهر بالمايوه على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "باب الحارة" تظهر بالمايوه على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:13 | 2022-05-10
10/05/2022 02:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
04:00 | 2022-05-10
10/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
05:00 | 2022-05-10
10/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-05-10
من أم بديلة.. بريانكا شوبرا تنشر الصورة الأولى لابنتها بعد معاناة 100 يوم
14:00 | 2022-05-10
لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية (صور)
11:00 | 2022-05-10
إليكِ كيفية التعامل مع زوجك عندم يتكاسل عن مسؤولياته
08:26 | 2022-05-10
بعد صورتها بالحجاب.. الممثلة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة (صور)
08:00 | 2022-05-10
مرض شوه وجهها وأبعدها عن الشاشة... من هي هذه الفنانة؟
03:00 | 2022-05-10
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
14:00 | 2022-05-10
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
05:00 | 2022-05-08
11/05/2022 09:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact