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المرأة

فنانة لبنانية "تستجم" على البحر.. وملامح وجهها من دون مكياج تُفاجئ الجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2022 | 02:00
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فاجأت الفنانة ديانا حداد الجمهور بملامحها دون مكياج، في أحدث ظهور لها خلال قضائها عطلة في الفليبين.

 

ووثقت ديانا مقاطع فيديو وصور عبر "الستوري" بحسابها على إنستغرام، وهي تستمتع بوقتها خلال إجازتها، وظهرت على البحر، وهي ترتدي فستانا فضفاضا يظهر بشرتها التي تحولت إلى سمراء نتيجة تعرضها لساعات طويلة لأشعة الشمس.

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A post shared by Diana Haddad 🕊 (@dianahaddadofficial)

 

 
 

كما حرصت ديانا على تسليط الضوء على جمال الطبيعة التي تتميز بها الفليبين، كاشفة أنها تمضي إجازتها في منزل خشبي صغير ملاصق للبحر، ما يؤكد أنها اختارت الابتعاد عن الأضواء وأخذ قسط من الراحة والعودة إلى الطبيعة.

 

واختارت ديانا منتجعا سياحيا يحتوي على مختلف وسائل الترفيه، إذ نشرت صورة من داخل غرفة المساج الذي ساعدها على التخلص من توتر الحياة، خاصة وأنها كانت قد علقت على إحدى صورها من الفليبين بالقول: "السفر بالنسبة لي غسيل للروح وتعديل للمزاج".

 

وحظيت هذه الصور والفيديوهات بالكثير من التفاعل بين المتابعين، إذ أثنوا على جمال ديانا من دون مكياج، وأشاروا إلى أنها من الفنانات اللواتي لا زلن محافظات على بساطتهن، وأنها تعتبر النجومية مجدا باطلا، وعلى الإنسان استغلال كل دقيقة تمر في حياته.

 

في حين علق آخرون أنهم لم يعرفوا ديانا للوهلة الأولى، كونهم لم يعتادوا ظهورها بهذه الملامح، مشيرين إلى أنها بدت مختلفة بعيدًا عن المكياج.

 

وعلق أحد المتابعين بالقول: "ما عرفتها، شكلها متغير من دون تجاعيد ومبينة أصغر من عمرها صارت شبيهة بالفنانة نيللي مقدسي".

 

المصدر: فوشيا
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