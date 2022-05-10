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المرأة

مرض شوه وجهها وأبعدها عن الشاشة... من هي هذه الفنانة؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 08:00
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تحدثت الفنانة ميريانا معلولي عن معاناتها من أزمة صحية خطيرة أشبه ما يكون بالحزام الناري الذي ظهر على وجهها وشوهته، وهو ما استدعى ابتعادها عن الوسط الفني.

وأكدت خلال لقاءٍ لها في برنامج "كيو ميديا" أنها تتلقى العلاج في سوريا منذ سنوات وتنتقل من دكتور إلى آخر دون أن يتم تحديد سبب حالتها الصحية، فانتقلت بعدها إلى دبي وبدأت بتلقي العلاج اللازم بعدما اكتشف الطبيب حالتها الصحية.
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وأضافت معلولي أن حزنها الشديد وكبتها المتواصل لمشاعرها كانا سبب حالتها الصحية، مُشيرةً إلى أنها حساسة للغاية.

وأوضحت أنه تملكها شعور بعدم الرضا بسبب القسمة غير العادلة في الأعمال الفنية، وبسبب المشاكل التي تلاحقها في الوسط رغم أن لا علاقة لها بها.
 
وأشارت إلى أنها تعاني من الإكتئاب في الوقت الحالي بسبب شعورها بالوحدة بعد غيابها عن الوسط وذلك بعدما كانت تعيش حياة مليئة بالأحداث والأشخاص والأصدقاء.
المصدر: لها
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