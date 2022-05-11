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المرأة

إتهام ليدي غاغا بتقليد هيفاء وهبي.. أنظروا وقارنوا! (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2022 | 05:00
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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية النجمة العالميّة ليدي غاغا الجديدة، مشيرين إلى أن هناك تشابهاً كبيراً مع فيديو كليب للنجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل ويجمع مشاهد متطابقة بين فيديو كليب ليدي غاغا بعنوان hold my hand الصادر في 6 أيار 2022، ومشاهد كليب "حاسّة ما بنّا في حاجة" لهيفاء وهبي الّذي تمّ تصويره في عام 2008.
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وأثارت أغنية ليدي غاغا، من إخراج جوزيف كوزينسكي، التساؤلات بين رواد مواقع التواصل بعدما لاحظوا التشابه الكبير بينها وبين الفيديو المصَّور 

للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "حاسة" للمخرج الراحل يحيى سعادة. 

من بين أوجه التشابه التي جمعت الأغنيتين، اختيار النجمتين الإطلالات بسترة جلدية سوداء، بالإضافة إلى مشهد الطائرة، والقاعدة العسكرية، حيث ُصور كليب "حاسة" في مطار رياض العسكري بمنطقة البقاع اللبناني.
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