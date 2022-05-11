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المرأة
بريتني سبيرز ستدخل القفص الذهبي هذا الصيف؟!
Lebanon 24
11-05-2022
|
16:00
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كشف الممثل سام أصغري، البالغ من العمر 28 عاماً، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه وخطيبته بريتني سبيرز البالغة من العمر 40 عاماً قد حددا موعداً للزفاف.
حيث نشر أصغري صورة عبر خاصية الستوري، التقطت خلال خطوبتهما في أيلول/ سبتمبر 2021 وأرفقها بتعليق كتب فيه: "لقد كانت حياتنا قصة خيالية حقيقية".
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وأضاف: "كما تم تعيين تاريخ اليوم الكبير، لكن لن يعرف أحد حتى اليوم التالي؟".
وكانت بريتني سبيرز في الأيام الأخيرة من عام 2021، وبعد أيام من رفع والدها دعوى لإنهاء الوصاية التي ظلت تسيطر على حياتها لأعوام، قد أعلنت، عن خطوبتها من الممثل سام أصغري، وذلك من خلال فيديو مليء بالحيوية نشرته عبر حسابها على إنستغرام تستعرض فيه خاتماً من الألماس. وكتبت بجانب الفيديو: "لا أستطيع أن أصدق ذلك!" مع وضع رمز خاتم بجانب كلماتها، بحسب موقع The Guardian.
المصدر: سيدتي
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