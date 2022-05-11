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المرأة

رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)

Lebanon 24
11-05-2022 | 04:31
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نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها.

 

وعلقت رابعة على الصور قائلة: "كبرت سنة وفخورة بكل سنين عمري، بكل تجربة بكل نجاح أو إخفاق، بكل دمعة أو ابتسامة، بكل إنسان دخل على حياتي ،بكل خطوة ،بكل حب…. كبرت سنة بعد الخمسين ومن سنة قلبي رجع وُلد عن جديد فصار عمري سنة".

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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)


 
 

رابعة التي ظهرت بإطلالة ساحرة باللون الأصفر كشفت انها أصبحت في الـ 51 من عمرها، وهنأها المتابعون بهذه المناسبة، وعلق أحدهم بالقول: "كل ما تكبر تصغر"، ومن التعليقات أيضا :"انتي ماعم تكبري".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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