نجمات الأم البديلة

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تلجأ بعض النساء إلى الاستعانة بأم بديلة للإنجاب، سواءً لأسباب صحيّة تتعلّق بالإنجاب أم للحفاظ على أجسادهنّ ورشاقتهن.ومن أبرز النجمات اللواتي لجأن إلى استئجار رحم امرأة أخرى، نذكر منهنّ:بريانكا شوبرااستقبلت ابنتها في كانون الثاني الماضي عن طريق الاستعانة باستئجار رحم، وفي صورة نشرتها على انستغرام، حيث أعلنت بريانكا عن سعادتها بأول مولودة لها من زوجها المغني الأميركي نيك جوناس، وكتبت معلقة عليها: "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلاً بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المتميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكراً جزيلاً لكم".كيم كارداشيانكيم كاردشيان لجأت أيضاً إلى الأم البديلة لاستقبال مولوديها الثالث والرابع.جورجينا رودريغززوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالـدو‎ من النجمات اللواتي لجأن إلى تأجير الرحم حيث رزقا بطفليهما التوأم حينها.نيكول كيدمانتكتّمت الممثلة والمغنية نيكول كيدمان أوّلاً عن لجوئها إلى الأم البديلة، إلى أن صرّحت عن ذلك مع زوجها المطرب والمؤلف الأسترالي كيث أوربان بعد الولادة.سارة جيسيكا باركرورغم قدرتها على الإنجاب، لجأت الممثلة الأميركية إلى هذه الطريقة من أجل إنجاب طفلها الثاني.