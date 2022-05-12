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المرأة

فنانة عربية ملاحقة من الشرطة المكسيكية... ما السبب؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 08:00
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كشفت الممثلة المصرية الشابة مايان السيد أنها وصديقتها أميرة أديب كادت الشرطة أن تقبض عليهما خلال رحلتهما في المكسيك.

ونشرت أميرة أديب، عبر خاصية "الاستوري" في "أنستقرام" مقطع فيديو، ظهرت فيه برفقتها مايان السيد، قالت خلاله الأولى: "كان هيتقبض علينا دلوقتي.. مرتين النهارده"، دون إيضاح السبب.
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وذكرت مايان خلال المقطع: "كل 5 دقايق عاوزين يقبضوا علينا"، مردفة: "أنا عندي برد من يومين كنت بموت"، قبل أن تكشف عن إصابة تعرّضت لها في قدمها، متسائلة بشكل ساخر: "ده إيه؟ دي قرصة تعبان؟".

واختتمت "مايان" الفيديو بقولها: "مش عارفة بقى هنصحى بكرا ولا لا؟".

وأوضحت "أميرة" أنها ربما تجري مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، خاصةً وأنها مريضة في الآونة الأخيرة: "هتبقى كملت".
المصدر: العين
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