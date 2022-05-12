ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة جداً.. ظهرت بـ توب" دانتيل شفاف أظهر الكثير! (فيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

كريستينا يبدو انها كانت تصور فيديو كليب لأغنية جديدة لها بعدما دخلت منذ فترة مجال الغناء.

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A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)





وظهرت كريستينا بإطلالة جريئة حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض ونسقت معها "كروب توب" أسود من الدانتيل ووضعت فوفها جاكيت جينز.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال وإطلالة كريستينا.

يُذكر ان كريستينا انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2001.