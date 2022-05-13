نوال الزغبي: غيّر الناس اللي شوهوا صورة لبنان الحلوة

دعت الفنانة نوال الزغبي عبر "تويتر" اللبنانيين الى "الانتخاب صح"، وكتبت "فكّر شو صار فينا ولوين وصّلونا… انتخب صحّ وغيّر الناس اللي شوّهوا صورة #لبنان الحلوة ..ما ترجعهم عالكراسي.. تذكّر انهم قتلونا وسرقونا وذلّونا وشرّدوا ولادنا وهجرونا ودمّروا احلامنا.. صوّت للتغيير، للشباب، للأمل، للبنان بكرا #مقاطعة_الانتخابات_جريمة_بحق_الوطن".

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