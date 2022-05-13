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المرأة

نوال الزغبي: غيّر الناس اللي شوهوا صورة لبنان الحلوة

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:00
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دعت الفنانة نوال الزغبي عبر "تويتر" اللبنانيين الى "الانتخاب صح"، وكتبت "فكّر شو صار فينا ولوين وصّلونا… انتخب صحّ وغيّر الناس اللي شوّهوا صورة #لبنان الحلوة ..ما ترجعهم عالكراسي.. تذكّر انهم قتلونا وسرقونا وذلّونا وشرّدوا ولادنا وهجرونا ودمّروا احلامنا.. صوّت للتغيير، للشباب، للأمل، للبنان بكرا #مقاطعة_الانتخابات_جريمة_بحق_الوطن".
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