أكثر الأبراج المكروهة.. هل أنتِ من بينها؟

كل برج من الأبراج يمتلك صفات شخصية جيدة وسيئة، ورغم أنّ الكراهية هي كلمة قوية، وليست شعوراً إيجابياً تماماً، إلّا أننا قد نواجه أحياناً أشخاصاً لا نحبهم على الفور ويمتلكون بعض السمات المزعجة وأحياناً مؤذية تماماً مثل عدم الأمانة، ونقض الوعود، والقسوة، والأنانية، والتشبث. تعرفي إلى أكثر 6 أبراج مكروهة، ولماذا.

برج الثور

على الرغم من أنّ مولود الثور يتمتع بإرادة قوية، إلا أنه لا يُعتبر عدواني أبداً. ومع ذلك، فهو يريد الأشياء على ما هي عليه. ويكره الاعتراف بخطئه وسيجادل معك بشأن نقاط لا أساس لها. طالما أنّ الشخص الآخر يستسلم. وبغض النظر عن كل هذه الصفات، يمكن أن يكون برج الثور مخلصاً ويكون صديقاً أو شريكاً جيداً.

برج الجوزاء

عندما يتعلق الأمر بالبرج الأقل شعبية، يتم منح الجائزة الأولى بلا منازع للجوزاء. الحقيقة هي أنك لا تعرف أبداً ما يمكن توقعه مع الجوزاء. وهو عادةً لا يعرف ما يمكن توقعه من نفسه أيضاً. هو غير حاسم في اتخاذ القرارات. يكره الكثير من الناس الجوزاء لأنه يتحدث كثيراً ولوقت طويل جداً. يمكن أن يكون ثرثاراً. يمتلك ازدواجية قوية وشخصيته غير المستقرة وتقلبات مزاجه المستمرة تعني أنه يصعب التواجد حوله بشكل منتظم وتكوين صداقات معه.

برج السرطان

يُعتبر السرطان عاطفي للغاية ويحكمه القمر، مما يعني أنّ موقفه يتغير كثيراً مثل المد والجزر. يميل إلى التقلب المزاجي والتشاؤم والانتقام. الجزء المزعج هو أنه لا يعطيك أبداً سبباً وراء سلوكه غير المتسق، مما يجعل من الصعب التواجد حوله. أكثر شيء يكرهه هو النقد السلبي. تعليق سلبي واحد كافٍ لتدمير مزاجه واحترامه لذاته. الجزء الأسوأ والمخيف هو أنه لن ينسى أبداً وغالباً ما ينتهي به الأمر إلى الانتقام. إنه ليس من الذين يغفرون وينسون، إنه يتذكر كل شيء. سينتقم، لكن ليس بطريقة عدوانية. يعرف جيداً كيف يتلاعب بالآخرين ليحصل على ما يريد.

برج العذراء

غالباً ما يلوم مولود العذراء نفسه ويعتقد أنه كان بإمكانه تغيير الوضع إذا بذل المزيد من الجهد، ولا يوجد شيء في هذا العالم لا يقلقه. مما يجعله واحد من الأبراج المكروهة بين الناس. ينتقد برج العذراء كل شيء، بما في ذلك نفسه. إنه يريد أن يكون كل شيء أكثر دقة بأحدث التفاصيل، مما يعني الانتقال إلى معايير عالية، والتي، بالطبع، تجعله يمثل تحدياً. إذا استبعدنا انتقاداته المستمرة، فإنّ العذراء لديه عقلية البقاء على قيد الحياة. غالباً ما يحتفظ العذراء بمشاعره لنفسه. على سبيل المثال، لا يريد إزعاج الآخرين أو إزعاجه من خلال إدخال حياته الشخصية في أعمال الآخرين.

برج الأسد

يُريد الأسد دائماً السيطرة على الموقف، مهووس باهتمام الجميع، ولا يكفيه أبداً. غالباً ما يجعله كفاحه من أجل الاهتمام غير متعاطف وغير مدرك للآخرين. يعتبر نفسه البطل الرئيسي ويعتقد أنّ العالم يدور حوله. سعيه لتحقيق مكاسبه الشخصية غالباً ما تجعله يُهمل احتياجات الآخرين. بصرف النظر عن السلبيات، فإنّ الأسد شغوف جداً.

برج العقرب

يمكن أن يؤدي الغضب مع العناد الشديد إلى جعل الناس يكرهون برج العقرب. من الصعب تحديد مزاجه، ناهيك عن أفكاره المتقلبة للغاية وفشله في السيطرة على غضبه. يمكن أن يحمل العقرب كراهية شديدة لشخص أخطأ، وهو ليس شخصاً يغفر بسهولة. بمجرد إدراجك في قائمة الكراهية الخاصة به، يمكنك توقع البقاء هناك لفترة طويلة ما لم تعمل جاهداً لاستعادة ثقته. يكاد يبدو أنه لا يهتم برأيك على الإطلاق. كصديق أو شريك، يمكن أن يكون لديه تملُّك كبير تجاهك، مما يؤدي إلى نتائج غير مرضية.