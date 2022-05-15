أدوات المائدة المصنوعة من الفضة تفيد طفلك

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نشرت صحيفة تايمز أوف إنديا تقريراً ينصح الأمهات باستخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة في إطعام الأطفال، حيث أشار التقرير إلى أن استخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة لإطعام الطفل يفيده بعدة طرق.تابعي القراءة وتعرفي إلى فوائد إطعام الطفل بأدوات مصنوعة من الفضة.1- تعزيز مناعة الطفليشير التقرير إلى أن أدوات المائدة المصنوعة من الفضة تعزز مناعة الجسم، وتحسن عملية الأيض، ما يسهم في حماية جسم الطفل من الإصابة بالأمراض المعدية مثل الأنفلونزا والأمراض الموسمية.2- تعزيز صحة دماغ الطفليدخل عنصر الفضة في تصنيع العديد من الأدوية التي تحسن صحة الدماغ، لذا يعتقد الباحثون أن استخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة لإطعام الطفل، يسهم في تعزيز صحة دماغه.3- تنقية السوائليُستخدم معدن الفضة في عمليات تنقية المياه والسوائل من الشوائب، لذا ينصح الباحثون بتقديم المياه والسوائل مثل العصائر والشوربات للطفل في أوان مصنوعة من الفضة، ما يسهم في شرب الطفل مياه وسوائل أكثر نقاء.