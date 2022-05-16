ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل بإطلالة تخطت الجرأة.. ظهرت بفستان أسود شفاف كشف "المستور"! (صور)

من جديد أثارت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه الجدل بإطلالاتها.
فقد ظهرت ريما في حفل توزيع جوائز موسيقية في أميركا إلى جانب زوجها المنتج وسيم صليبي بفستان أسود جريء وشفاف أظهر ملابسها الداخلية.
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وكانت ريما نشرت عبر حسابها الخاص على انستغرام صورا ظهرت فيها بفستان أبيض مكشوف عند منطقة الصدر، وأشارت في تعليق لها انها ارتدت اللون الأبيض احتفالا بذكرى زواجها.
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وتتعرض ريما للانتقادات بسبب جرأة إطلالاتها.