بعد 24 سنة على انتخابها.. ملكة جمال لبنان 1998 تصوت مع زوجها في الانتخابات شاهدوا كيف أصبحت (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها أليكو حبيب وذلك خلال تصويتهما في الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد.

وعلقت كليمانس على الصور قائلة: "انتخبوا للبنان".

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A post shared by Clemence Achkar Habib (@clemence_achkar_habib)





ولفت المتابعون ان كليمانس لم تتغير كثيرا بل لا تزال تحافظ على ملامحها الأوروبية الناعمة.

وانتخبت كليمانس ملكة جمال لبنان عام 1998.