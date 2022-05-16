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المرأة

بفستان ضيق مثير.. روبي تحيي زفافا ضخماً والجمهور يعلّق على بطنها المنتفخة (صور)

Lebanon 24
16-05-2022 | 09:20
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أحيت الفنانة المصرية روبي حفلَ زفافٍ خاصاً حيث أطلت بفستان ملوّن بطبعات على شكل أزهار بتصميم ضيق، أبرز تضاريس جسمها بوضوح، ما دفع الكثير من المتابعين للتعليق على رشاقتها وبطنها المنتفخة.

واختارت روبي كعادتها إطلالة صيفية ناعمة من دار "دولتشي أند غابانا"، وجاء الفستان بتصميم ضيق مع خلفية باللون الأزرق السماوي، وبقماش مطبوع برسومات أزهار بألوان الزهري والبنفسجي والأبيض، بالإضافة إلى أوراق الشجر الخضراء، وبدا تصميم الفستان متناسقاً بدون أكمام مع قصة واسعة على شكل V كبيرة، امتدت حتى أسفل الصدر.
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وحرصت روبي على مشاركة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصور جديدة أظهرت جمال الإطلالة الناعمة، ورغم ذلك لم تسلم من بعض التعليقات المزعجة التي ركزت على رشاقتها والكرش البارز بسبب ضيق الفستان، إلا أن روبي لم تردّ على تلك الأنتقادات وتجاهلتها تماماً.


المصدر: لها
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