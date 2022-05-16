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المرأة
للحامل.. ممارسة الرياضة تحميكِ من الإصابة بسكري الحمل
Lebanon 24
16-05-2022
|
16:00
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نشرت مجلة طبية تقريراً طبياً يشير إلى أهمية ممارسة الرياضة أثناء الحمل، حيث نصح التقرير النساء الحوامل بممارسة الرياضة بانتظام طوال شهور الحمل، حيث تسهم الرياضة في حماية الحامل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض سكري الحمل.
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وحتى تتحقق فوائد ممارسة الرياضة، على الحامل أن تنتظم في ممارسة الرياضة بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، بحسب ما أورده التقرير.
كذلك نصح التقرير السيدة الحامل، بضرورة استشارة طبيبها المتابع للحمل، من أجل اختيار رياضة مناسبة لحالة حملها.
وهناك بعض أنواع الرياضة المناسبة للحمل، مثل المشي، وتمارين اللياقة البدنية، والسباحة، على أن تُتخذ إجراءات الأمان عند ممارسة أي من هذه الرياضات، والتوقف فوراً في حال ظهور أي أعراض مزعجة، مثل آلام شديدة أو حدوث نزيف، والتوجه للطبيب فوراً.
كما أن هناك رياضات ممنوعة تماماً أثناء الحمل، ركوب الخيل، أو الرياضات القتالية، أو الماراثون، أو رفع الأثقال، لما تحمله من مخاطر على الحمل.
المصدر: نواعم
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