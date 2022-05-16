نجل أنغام يمازحها بعد الجراحة العاجلة التي خضعت لها (صورة)

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وكانت أنغام قد خضعت صباح أمس لجراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام حادة تفاقمت بعد سنوات من المعاناة من مشاكل في أوتار الكتف، وهي الآن بحالة صحية مستقرة. مازح عبد الرحمن، نجل الفنانة أنغام والدته بعد خضوعها لجراحة عاجلة في الكتف، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" وهي ترقد على سرير في المستشفى، وعلّق على الصورة قائلاً: "تقومي بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين".وكانت أنغام قد خضعت صباح أمس لجراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام حادة تفاقمت بعد سنوات من المعاناة من مشاكل في أوتار الكتف، وهي الآن بحالة صحية مستقرة.

وأعلن الأطباء المعالجون لأنغام فور إفاقتها من التخدير استقرار حالتها الصحية، وأمرها الطاقم الطبي بأن تأخذ فترة نقاهة لستة أسابيع، واضعةً ذراعها اليمنى على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.



ومن جانبها، طمأنت أنغام جمهورها، مشيرة إلى أنها تحملت الألم طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة عجزت فيها عن التحمّل، لذا قررت عمل جراحة عاجلة، وخضعت في الوقت نفسه لجراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.



يُذكر أن أنغام طرحت أخيراً أغنية "لوحة باهتة" عبر قناتها في "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.