ارتدت ملابس رياضية بقيمة 47 ألف دولار.. فنانة تثير الجدل خلال التنزه في تركيا (صورة)

لفتت الفنانة التركية توبا أوزارك النظرَ بملابسها باهظة الثمن التي كانت ترتديها أثناء ممارستها رياضة المشي على ساحل منطقة ببك في مدينة إسطنبول.



وشملت الثروة التي ترتديها الملابس الرياضية والإكسسوارات التي تعود إلى ماركات عالمية؛ والتي بلغت قيمتها قرابة 730 ألف ليرة تركية (حوالي 47 ألف دولار).

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وارتدت المغنية التركية الشهيرة "تيشيرت" من ماركة "فيليب بلين" بقيمة 1300 دولار بما يعادل 20 ألف ليرة تركية، كما ارتدت عليه "جاكت" شفافاً من ماركة "شانيل" بقيمة 4700 دولار، بما يوازي 72 ألف ليرة تركية.