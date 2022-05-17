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المرأة

ارتدت ملابس رياضية بقيمة 47 ألف دولار.. فنانة تثير الجدل خلال التنزه في تركيا (صورة)

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:00
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لفتت الفنانة التركية توبا أوزارك النظرَ بملابسها باهظة الثمن التي كانت ترتديها أثناء ممارستها رياضة المشي على ساحل منطقة ببك في مدينة إسطنبول.

وشملت الثروة التي ترتديها الملابس الرياضية والإكسسوارات التي تعود إلى ماركات عالمية؛ والتي بلغت قيمتها قرابة 730 ألف ليرة تركية (حوالي 47 ألف دولار).
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وارتدت المغنية التركية الشهيرة "تيشيرت" من ماركة "فيليب بلين" بقيمة 1300 دولار بما يعادل 20 ألف ليرة تركية، كما ارتدت عليه "جاكت" شفافاً من ماركة "شانيل" بقيمة 4700 دولار، بما يوازي 72 ألف ليرة تركية.
 


فيما كانت ساعتها التي ارتدتها أثناء مشيها على سواحل ببك من ماركة "شوبارد" بقيمة 36.5 ألف دولار، بما يعادل 564 ألف ليرة تركية، إضافة إلى الطاقم الرياضي من ماركة "برادا" الذي كانت ترتديه بقيمة 1800 دولار، بما يعادل 28 ألف ليرة تركية.

وإضافة لذلك ارتدت المغنية التركية حذاءً من ماركة "نايكي" بقيمة 4500 ليرة تركية وحملت معها حقيبة من ماركة "سان لوران" بقيمة 3100 دولار، بما يعادل 48 ألف ليرة تركية.

وقبل يوم من هذا المشهد الذي شوهدت به المغنية التركية تونا أوزارك، شوهدت بمنطقة إتيلر في حي بشيكتاش بمدينة إسطنبول، أثناء لقائها بأحد أصدقائها، الذي استمرت المحادثة فيه بينهما لقرابة 3 ساعات.
المصدر: عربي بوست
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