بعمر الـ 69.. ملكة جمال الكون جورجينا رزق تلفت الأنظار بآخر ظهور لها والجمهور: "سبحان الله ما أجملها" (صورة)

نشر الطبيب روي مطران صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها برفقة ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق.

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ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات، وقد أثنى المتابعون على إطلالتها، مؤكدين انها لا تزال تحتفظ بجمالها، وعلقت إحداهن بالقول: "سبحان الله ما أجملها" .

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.