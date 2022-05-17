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المرأة

بعمر الـ 69.. ملكة جمال الكون جورجينا رزق تلفت الأنظار بآخر ظهور لها والجمهور: "سبحان الله ما أجملها" (صورة)

Lebanon 24
17-05-2022 | 03:05
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نشر الطبيب روي مطران صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها برفقة ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق.

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ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات، وقد أثنى المتابعون على إطلالتها، مؤكدين انها لا تزال تحتفظ بجمالها، وعلقت إحداهن بالقول: "سبحان الله ما أجملها" .

 

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

 

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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