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المرأة

ما العلاقة بين الرضاعة الطبيعية والصحة العقلية للأم؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 16:00
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نشرت دراسة حديثة معلومات جديدة عن آثار الرضاعة الطبيعية في الصحة العقلية للأمهات، حيث وجدت ميغان يوين وأوليفيا هول، من كلية الطب في جامعة ماساتشوستس تشان أن الرضاعة الطبيعية بشكل عام مرتبطة بتحسين نتائج الصحة العقلية للأم.
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ومع ذلك، إذا واجهت الأم صعوبات في الرضاعة الطبيعية أو اختلافات بين توقعاتها وتجربتها الفعلية، فقد ارتبطت الرضاعة الطبيعية بنتائج سلبية على الصحة العقلية.

فمن بين 36 دراسة وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرضاعة الطبيعية والصحة العقلية، رأى 29 منها أن الرضاعة الطبيعية كانت مرتبطة بعدد أقل من أعراض الصحة العقلية، وأظهرت واحدة أن الرضاعة الطبيعية مرتبطة بزيادة أعراض الصحة العقلية للأم.

ومن بين 34 دراسة وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرضاعة الطبيعية وأعراض اكتئاب ما بعد الولادة، رأت 28 دراسة أن الرضاعة الطبيعية كانت مرتبطة بانخفاض خطر أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

وبدأ الأطباء إضفاء الطابع الشخصي على الرضاعة الطبيعية ووضع استشارات للصحة العقلية، حيث من المهم إدراك أن الرضاعة الطبيعية ترتبط بشكل عام بتحسين الصحة العقلية للأم، ويمكن أن يكون لها عواقب سلبية على الصحة العقلية إذا واجهت الأم تحديات في الرضاعة الطبيعية أو كانت التجربة لا تلبي توقعاتها.
المصدر: لها
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