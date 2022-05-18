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المرأة
من فيكتوريا بيكهام.. خبر سارّ للمرأة الممتلئة!
Lebanon 24
18-05-2022
|
05:00
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على الرغم من أنها كانت تدعو دائما لنظام غذائي صارم إلا أن المغنية البريطانية فيكتوريا بيكهام صرحت مؤخرا بأن النحافة لم تعد موضة رائجة كما في السابق.
خلال لقائها مع مجلة Grazia التي تصدرت غلافها لهذا الشهر تحدثت عضوة The Spice Girls عن معايير الجمال وتطورها عبر السنوات الماضية.
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وقالت فيكتوريا بيكهام "النحافة أصبحت موضة قديمة أما المرأة العصرية فلابد أن يبدو جسدها ممتلئا وبه منحنيات فمعظم النساء الآن يريدون الحصول على صدر ممتليء ومؤخرة.
وأكدت بيكهام إن هذا التطور في نظرتها للجمال يعود الفضل فيه إلى قضائها فترة الوباء في ميامي فلوريدا مما ساعدها في رؤية ما تبدو عليه العديد من النساء في الوقت الحالي.
وأضافت فيكتوريا بيكهام :" رأيت العديد من النساء الممتلئات في ميامي على الشاطيء وهن لا يرتدين الكثير من الملابس ويظهرن بصورة رائعة يتباهين بأجسادهن بثقة كبيرة".
وأضافت بيكهام أنها وجدت التوزان فيما يتعلق باحتياجاتها الجسدية والحفاظ على رشاقتها بمرور الوقت.
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