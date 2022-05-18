بعد إطلالتها بفستان أظهر ملابسها الداخلية.. شاهدوا كيف كانت ريما فقيه لحظة فوزها بلقب ملكة جمال أميركا (صور)

أثارت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل ريما فقيه الجدل بإطلالاتها الجريئة خلال تواجدها مع زوجها المنتج وسيم صليبي في حفل توزيع جوائز موسيقية في أميركا.

واختارت ريما فستاناً أنيقاً أسود اللون، وتميّز ببساطته وجرأته إذ جاء ضيقاً يمدح رشاقتها وجسمها الممشوق، وبتصميم طويل من القماش الشفّاف والمخرّم حيث أظهر ملابسها الداخلية، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية.

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كما استذكرت ريما لحظة تتويجها ملكة جمال أميركا فنشرت مجموعة صور توثّق كامل المراحل التي مرت بها قبل حصولها على اللقب في العام 2010، وشكرت من خلالها الله على "المعجزات" التي يضيفها باستمرار إلى حياتها.

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ولاحظ الجميع أن ريما لم تتغيّر ولم تخضع لأي تجميل، بل إن ملامحها ازدادت نضوجاً وجمالاً لناحية العناية بالبشرة والمكياج، إضافة إلى تغيّر شكل جسمها للأفضل بفضل التمارين الرياضية التي تحرص على ممارستها باستمرار.