بيلا حديد بإطلالة عربية: كسر قلبي وهذا جعلني إلى الله أقرب (صورة)

خطفت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد الأنظار، بعد نشرها صورة ظهرت فيها بإطلالة عربية عبر حسابها على انستغرام.



وظهرت بيلا حديد في الصورة، وهي ترتدي عباءة أنيقة باللونين الأبيض والأسود، ووضعت وشاحاً ملوناً على رأسها، خبأت به شعرها.

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