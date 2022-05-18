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المرأة

بيلا حديد بإطلالة عربية: كسر قلبي وهذا جعلني إلى الله أقرب (صورة)

Lebanon 24
18-05-2022 | 14:00
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خطفت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد الأنظار، بعد نشرها صورة ظهرت فيها بإطلالة عربية عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت بيلا حديد في الصورة، وهي ترتدي عباءة أنيقة باللونين الأبيض والأسود، ووضعت وشاحاً ملوناً على رأسها، خبأت به شعرها.
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وكانت بيلا حديد قد علقت على المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، وقالت: "لقد كسر قلبي، لكن هذا ما جعلني إلى الله أقرب".
المصدر: نواعم
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