إعلامية سورية تحتفل بزفافهما في المالديف... هكذا كانت ردة فعل زوجها عند رؤيتها بالأبيض! (فيديو)

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احتفلت الإعلامية السورية، لين أبو شعر، بزفافها على اليوتيوبر كريم ديب، في جزر المالديف، بحفلة ضمت أفراد عائلتيهما وأصدقائهما.وصوّر الزوجان جميع تفاصيل الزفاف؛ ابتداءً من الاستعداد للحفلة في الصباح، وانتهاءً بالحفل الضخم على الشاطئ مساءً.وسافر معظم الإعلاميين والأصدقاء من دبي إلى المالديف خصيصاً لحضور حفل الزفاف.واختار العريس بدلة بيضاء اللون، فيما ارتدت لين فستاناً ضيقاً من تصميم رامي العلي.ولم يغفل الزوجان عن تصوير الفيديو التقليدي للحظة التي يشاهد فيها العريس عروسه في الفستان الأبيض للمرة الأولى، وبالتأكيد أبدى كريم اندهاشه وإعجابه عندما شاهد لين بفستان الزفاف، ثم عانقها.وبدا كريم متأثراً للغاية، وعلق أن ما يحدث حالياً في المالديف هو شيء لم يحلم به في حياته.وحضر الحفل 55 شخصاً كلهم قادمون من دبي، والتزموا بارتداء لباس موحد حدده العريسان، ففي اليوم الأول قبل الاحتفال ارتدى الجميع اللون الأبيض، وفي يوم الزفاف ارتدى المعازيم درجات مختلفة من ألوان الباستيل.أما عن تحضيرات الزفاف؛ فقد واجه العريسان بعض الصعوبات اللوجستية بسبب عدم وجود كل ما يرغبون به في المالديف؛ لذلك اضطروا لنقل بعض الأشياء من دبي، مثل الزينة المستخدمة على طاولات حفل الزفاف. كذلك بدأ اليوم عاصفاً وماطراً في المالديف؛ ما أخّر موعد بداية الاحتفال.